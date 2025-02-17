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Українські прикордонники викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону

Чоловіка підозрюють в тому, що він організував переправлення через кордон за 9 тис. євро.

Українські прикордонники викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону
Українські прикордонники викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону
Фото: Пресслужба ДПСУ

Підрозділи внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними прикордонників, мешканець Львівської області організував переправлення особи через кордон за 9 тис. євро. 

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“План був простий: отримати аванс у €6 000, провести клієнта через один із пунктів пропуску та забрати залишок після успішного “трансферу”, - зазначили в ДПСУ.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. 

  • У січні цього року кількість спроб нелегального перетину українського кордону зменшилася майже вдвічі порівняно з липнем 2024 року.
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