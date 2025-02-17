Українські прикордонники викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону

Підрозділи внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
За даними прикордонників, мешканець Львівської області організував переправлення особи через кордон за 9 тис. євро.
“План був простий: отримати аванс у €6 000, провести клієнта через один із пунктів пропуску та забрати залишок після успішного “трансферу”, - зазначили в ДПСУ.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.
- У січні цього року кількість спроб нелегального перетину українського кордону зменшилася майже вдвічі порівняно з липнем 2024 року.