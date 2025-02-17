Українські прикордонники викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону

Чоловіка підозрюють в тому, що він організував переправлення через кордон за 9 тис. євро.

Підрозділи внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили підозрюваного у організації незаконного перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними прикордонників, мешканець Львівської області організував переправлення особи через кордон за 9 тис. євро.

“План був простий: отримати аванс у €6 000, провести клієнта через один із пунктів пропуску та забрати залишок після успішного “трансферу”, - зазначили в ДПСУ.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.