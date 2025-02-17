Лубінець: РФ вивезла близько 4 тисяч українських дітей на навчання в окупований Крим

Росіяни продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Стало відомо, що понад 4 тисячі дітей з ТОТ України вивезли на навчання у школи в Криму.

Про це інформує омбудсман України Дмитро Лубінець.

"З відкритих джерел стало відомо, що близько 4000 дітей з тимчасово окупованих українських територій вивезені на навчання у школи ТОТ Криму. Ще понад 800 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей зараховані там до дитячих садків", — заявляє Лубінець.

Омбудсман зазначає, що переміщення українських дітей до Криму не просто "зміна школи чи садочка, це стирання ідентичності українських дітей, втілене в російських підручниках, виховних програмах, ідеологічному тиску."

Лубінець додає, що міжнародне гуманітарне право забороняє РФ як агресору депортувати і примусово переміщувати українських дітей.

Однак Росія, всупереч правилам ведення війни, діє за чітким механізмом, налагодженим ще з часів окупації Криму. Використовуючи вразливий стан батьків та інших законних представників дітей, окупанти часто обманом і залякуванням, позбавляють їх батьківських прав або ж вивозять українських дітей.

"Примусове переміщення та депортація Росією українських дітей — це не лише воєнний злочин, але й частина геноцидної політики РФ",— наголошує він.

РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.