Сили оборони: російські військові застосовують на Новопавлівському напрямку бронеколони

Російські війська почали застосовувати бронеколони на Новопавлівському напрямку.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Там (Новопавлівський напрямок - ред.) проблемно, є певні ділянки, на яких росіяни чинять великий тиск, є деякі спроби росіян ходити бронеколонами, зазвичай невдалі, але дуже намагаються десь проскочити, тому я б сказав, що цей напрямок для нас теж доволі непростий станом на зараз", — зазначив Трегубов.

Водночас, Сили оборони чинять опір російським штурмав, завдаючи ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці.