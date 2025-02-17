«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: російські військові застосовують на Новопавлівському напрямку бронеколони

Ситуація на Новопавлівському напрямку складна.

Російські війська почали застосовувати бронеколони на Новопавлівському напрямку.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Там (Новопавлівський напрямок - ред.) проблемно, є певні ділянки, на яких росіяни чинять великий тиск, є деякі спроби росіян ходити бронеколонами, зазвичай невдалі, але дуже намагаються десь проскочити, тому я б сказав, що цей напрямок для нас теж доволі непростий станом на зараз", — зазначив Трегубов.

Водночас, Сили оборони чинять опір російським штурмав, завдаючи ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці. 

  • За інформацією Генштабу, на Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій ворожих військ, ще шість боєзіткнень наразі тривають. Противник намагається просуватись в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies