Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини, постраждав цивільний

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Унаслідок обстрілу 57-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

За даними слідства, 17 лютого близько 16:00 окупанти атакували цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району, за попередніми даними, FPV-дроном.

Про це інформує прокуратура Сумщини.

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