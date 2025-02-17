Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини, постраждав цивільний

Російські військові атакували прикордоння Сумщини FPV-дроном, унаслідок обстрілів поранено цивільного.
Про це інформує прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 17 лютого близько 16:00 окупанти атакували цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району, за попередніми даними, FPV-дроном.
Унаслідок обстрілу 57-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 17 лютого у Сумах унаслідок дронової атаки пошкоджене приміщення станції техобслуговування та автомобілі.