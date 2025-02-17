Лубінець повідомив про черговий ймовірний розстріл росіянами українських військових

Омбудсман звернувся з листом до МКЧХ та в ООН щодо відео, на якому російський командир дає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

За інформацією Омбудсмана, у мережі шириться чергове відео про ймовірний розстріл російськими військовими українських військовополонених.

Про це уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", — наголошує Лубінець.

Омбудсман підкреслює, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", — ідеться у повідомленні.