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Лубінець повідомив про черговий ймовірний розстріл росіянами українських військових

Омбудсман звернувся з листом до МКЧХ та в ООН щодо відео, на якому російський командир дає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

Лубінець повідомив про черговий ймовірний розстріл росіянами українських військових
Фото: Макс Требухов

За інформацією Омбудсмана, у мережі шириться чергове відео про ймовірний розстріл російськими військовими українських військовополонених.

Про це уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", — наголошує Лубінець.

Омбудсман підкреслює, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. 

"Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", — ідеться у повідомленні.

  • У січні Лубінець повідомив про імовірний розстріл росіянами шести полонених українських військових. 
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