Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин

У Збройних силах розпочинають роботу служби супроводу для військовослужбовців та членів їхніх родин.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції.
Згідно з положенням, служби супроводу діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
У ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.
"Наші захисники мають знати, що вони та їхні сім’ї не залишаться сам на сам у складний момент. Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, вирішити питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
У межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.
- У 2023 році повідомлялося, що Міноборони створює систему супроводу для звільнених з полону військових.
- Пізніше в Міноборони анонсували створення служби супроводу, яка вирішуватиме проблеми військових. Повідомлялося, що служба супроводу буде в кожній бригаді та кожному окремому підрозділі. Її мета – вирішувати проблеми військовослужбовців, зокрема, медичні питання та соціальні гарантії.