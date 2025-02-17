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Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин

Вони надаватимуть консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, а також медичних питань.

Міноборони запускає служби супроводу військових та членів їхніх родин
Психологічна реабілітація військових (архівне фото)
Фото: Генштаб

У Збройних силах розпочинають роботу служби супроводу для військовослужбовців та членів їхніх родин.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції. 

Згідно з положенням, служби супроводу діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. 

У ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.

"Наші захисники мають знати, що вони та їхні сім’ї не залишаться сам на сам у складний момент. Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, вирішити питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.

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