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Чиновник виправної колонії з Київщини "зливав" Росії дані про військових-ексзасуджених

Рашисти планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Чиновник виправної колонії з Київщини "зливав" Росії дані про військових-ексзасуджених
Затримання російського агента
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали на Київщині агента РФ, який "зливав" ворогу  дані про ексзасуджених, що воюють за Україну. Зрадником виявився керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Про це повідомили у СБУ та ДБР

російським агентом виявився чиновник виправної колонії
Фото: СБУ
російським агентом виявився чиновник виправної колонії

Зазначається, що фігурант "зливав" окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Слідство встановило, що посадовець активно підтримує загарбницьку політику Росії та добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ. У цьому його допомагала дружина, яка наразі перебуває в окупованому Луганську.Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Рашисти планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

Затримання російського агента
Фото: СБУ
Затримання російського агента

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його «на гарячому», коли він намагався відправити агентурний звіт до фсб.

Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено 5 мобільних телефонів та змінні сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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