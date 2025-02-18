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На Нікопольщині протягом дня 7 людей отримали поранення від російських обстрілів

Також вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 2 ворожі безпілотники.

На Нікопольщині протягом дня 7 людей отримали поранення від російських обстрілів
Фото: Цензор.нет

До пізнього вечора агресор обстрілював Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. По селах бив з важкої артилерії. На щастя, люди вціліли, повідомив вранці 18 лютого очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

До лікарів звернулася ще одна поранена під час вчорашньої атаки на Червоногригорівську громаду. 55-річний жінці надали медичну допомогу. Вона буде одужувати вдома.

Загалом протягом дня в районі постраждали 7 людей.

Зазначимо, вночі РФ запустила по Україні 176 ударних дронів. Сили ППО збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені.

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