На Нікопольщині протягом дня 7 людей отримали поранення від російських обстрілів

До пізнього вечора агресор обстрілював Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. По селах бив з важкої артилерії. На щастя, люди вціліли, повідомив вранці 18 лютого очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

До лікарів звернулася ще одна поранена під час вчорашньої атаки на Червоногригорівську громаду. 55-річний жінці надали медичну допомогу. Вона буде одужувати вдома.

Загалом протягом дня в районі постраждали 7 людей.

Зазначимо, вночі РФ запустила по Україні 176 ударних дронів. Сили ППО збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені.