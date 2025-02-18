У Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному домі загинув чоловік

За добу окупанти завдали по області 160 артударів.

У Оріхові Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному домі загинув 80-річний чоловік.

Про це повідомили у ОВА.

Артобстріл спричинив руйнування й пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер. Його тіло виявили сьогодні під завалами.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 398 ударів по 9 населених пунктах області.

Зокрема здійснили 160 артударів по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Ворог завдав 2 авіаційних удари по Гуляйполю.

230 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Новодарівку.

6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.