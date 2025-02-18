Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом
США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному домі загинув чоловік

За добу окупанти завдали по області 160 артударів. 

У Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному домі загинув чоловік
наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

У Оріхові Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному домі загинув 80-річний чоловік.

Про це повідомили у ОВА. 

Артобстріл спричинив руйнування й пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер. Його тіло виявили сьогодні під завалами. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 398 ударів по 9 населених пунктах області.

Зокрема здійснили 160 артударів по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки. 

Ворог завдав 2 авіаційних удари по Гуляйполю. 

230 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Новодарівку. 

6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies