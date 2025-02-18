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Візит спецпосланця Трампа до України буде триденним і розпочнеться у середу

Повна програма перебування Кіта Келлога в нашій державі ще узгоджується.

Візит спецпосланця Трампа до України буде триденним і розпочнеться у середу
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог прибуде до України вже у середу, 19 лютого, а його візит до нашої держави триватиме три дні. 

Як пише "Європейська правда", сам генерал озвучив журналістам терміни своєї поїздки після зустрічей у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За словами Келлога, до Києва він вирушить потягом з Польщі, яку відвідає 18 лютого. Остаточна програма його візиту в Україну досі перебуває на стадії узгодження, але точно відомо, що він "матиме можливість зустрітися із Президентом Зеленським".

  • Раніше глава української держави стверджував, що Келлог буде в Києві 20 лютого, але Зеленський "хоче поїхати з ним на фронт, щоб він вивчив усі питання та поспілкувався із військовими".  
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