Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном після зустрічі європейських лідерів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Співрозмовники говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України.
“У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи”, - наголосив Володимир Зеленський.
Він додав, що президент Франції розповів про розмови з іншими лідерами, не тільки європейськими.
“Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки”, - підсумував президент України.