Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

Також президенти обговорили глобальну ситуацію та ситуацію у Європі.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном після зустрічі європейських лідерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Співрозмовники говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України.

“У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що президент Франції розповів про розмови з іншими лідерами, не тільки європейськими.

“Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки”, - підсумував президент України.