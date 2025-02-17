Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС

Народний депутат Петро Порошенко сказав, що збирається балотувався на посаду депутата Європейського парламенту від України після того, як держава вступить до Євросоюзу. За його словами в інтерв'ю УП, саме про це він торік казав у розмові з Al Jazeera.

Нині ця позиція не змінилася, запевнив він. Стосовно балотування на виборах президента України Порошенко сказав, що "Я вже усім був і вище точно не буду".

"Тому прагнення, мотивації за будь-яку ціну догризтися до будь-якої посади, повірте мені, у мене немає. Щодо участі в тих чи інших політичних виборах, то, по-перше, повірте, зараз ці розмови не на часі, вони є шкідливими – це атаки на єдність", – сказав він.