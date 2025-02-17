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Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС

Політик вважає, що зараз розмови про вибори шкодять. 

Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Європарламент
Фото: EPA

Народний депутат Петро Порошенко сказав, що збирається балотувався на посаду депутата Європейського парламенту від України після того, як держава вступить до Євросоюзу. За його словами в інтерв'ю УП, саме про це він торік казав у розмові з Al Jazeera. 

Нині ця позиція не змінилася, запевнив він. Стосовно балотування на виборах президента України Порошенко сказав, що "Я вже усім був і вище точно не буду".

"Тому прагнення, мотивації за будь-яку ціну догризтися до будь-якої посади, повірте мені, у мене немає. Щодо участі в тих чи інших політичних виборах, то, по-перше, повірте, зараз ці розмови не на часі, вони є шкідливими – це атаки на єдність", – сказав він.

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