Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, ‒ Кличко

Мер Києва додав, що зараз потрібна єдність усіх усередині України.

Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Я завжди казав: нам потрібно забути про політичні прапори. Зараз потрібна єдність усередині України усіх і кожного патріота”, ‒ сказав мер української столиці.

Кличко додав, що нам потрібно зберегти зараз нашу незалежність і територіальну цінність.

“Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України”, ‒ підкреслив він.