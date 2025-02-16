Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, ‒ Кличко

Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Я завжди казав: нам потрібно забути про політичні прапори. Зараз потрібна єдність усередині України усіх і кожного патріота”, ‒ сказав мер української столиці.
Кличко додав, що нам потрібно зберегти зараз нашу незалежність і територіальну цінність.
“Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України”, ‒ підкреслив він.
- Вчора президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що готовий говорити про вибори в Україні, але українці цього не хочуть і бояться.
- Модераторка заходу запитала про вибори, зазначивши, що його за відсутність виборів і за багато інших речей нібито критикують мер Києва Віталій Кличко, інші політики і представники громадського суспільства. Однак цього місяця Кличко на публічному заході говорив, що зараз варто думати про війну, а політичні виборчі процеси в країні вже розпочалися.