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Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, ‒ Кличко

Мер Києва додав, що зараз потрібна єдність усіх усередині України.

Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, ‒ Кличко
Віталій Кличко

Нам потрібно забути про політичні прапори і зберегти незалежність, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Я завжди казав: нам потрібно забути про політичні прапори. Зараз потрібна єдність усередині України усіх і кожного патріота”, ‒ сказав мер української столиці. 

Кличко додав, що нам потрібно зберегти зараз нашу незалежність і територіальну цінність. 

“Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України”, ‒ підкреслив він.

Support LB.ua

  • Вчора президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що готовий говорити про вибори в Україні, але українці цього не хочуть і бояться.
  • Модераторка заходу запитала про вибори, зазначивши, що його за відсутність виборів і за багато інших речей нібито критикують мер Києва Віталій Кличко, інші політики і представники громадського суспільства. Однак цього місяця Кличко на публічному заході говорив, що зараз варто думати про війну, а політичні виборчі процеси в країні вже розпочалися. 
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