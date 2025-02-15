ЗМІ: чиновники США та РФ зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і Путіна

Як повідомляє Bloomberg, очікується також участь представників України. Натомість Євросоюз представлений не буде.

Високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційної зустрічі Дональда Трампа і Путіна уже наприкінці місяця для обговорення припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, сказали, що до групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки. Мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан у березні.

Більшість європейців поки що не були поінформовані, за словами іншого чиновника, який говорив на умовах анонімності. І хоча офіційні особи з України очікуються, вони, схоже, не повністю в курсі підготовки.

“Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашими спинами без нашої участі”, – заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. “І те саме правило має застосовуватися до всієї Європи”.

Сам президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що в королівстві Перської затоки відбудеться саміт із Путіним — і сказав, що українці будуть залучені. Вони також обмінялися запрошеннями протягом 90-хвилинної телефонної розмови, що стало першим контактом між лідерами після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на прохання про коментарі, як і речник Кремля.

Влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді, за словами джерел.