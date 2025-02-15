Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
ГоловнаПолітика

ЗМІ: чиновники США та РФ зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і Путіна

Як повідомляє Bloomberg, очікується також участь представників України. Натомість Євросоюз представлений не буде.

ЗМІ: чиновники США та РФ зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і Путіна
Фото: EPA/UPG

Високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційної зустрічі Дональда Трампа і Путіна уже наприкінці місяця для обговорення припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, сказали, що до групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки. Мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан у березні.

Більшість європейців поки що не були поінформовані, за словами іншого чиновника, який говорив на умовах анонімності. І хоча офіційні особи з України очікуються, вони, схоже, не повністю в курсі підготовки.

“Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашими спинами без нашої участі”, – заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. “І те саме правило має застосовуватися до всієї Європи”. 

Сам президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що в королівстві Перської затоки відбудеться саміт із Путіним — і сказав, що українці будуть залучені. Вони також обмінялися запрошеннями протягом 90-хвилинної телефонної розмови, що стало першим контактом між лідерами після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на прохання про коментарі, як і речник Кремля.

Влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді, за словами джерел.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies