Зеленський: питання виборів в Україні ніхто, крім Путіна, не піднімає

Питання виборів в Україні, ніхто, крім Путіна, не піднімає. Іноді є голоси в США, але на високому рівні це питання не стоїть, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції.
Усі партнери розумію, що вибори під час війни будуть порушенням закону, сказав він. Крім того, вибори було б складно провести.
"Ми розуміємо наслідки цього всього, і чим це закінчиться", – сказав президент.
- Росія продовжує поширювати брехню про нелегітимність української влади через збігання терміну, на яких їх вибирали. Цю позицію спростовують в Україні і світі. Вибори до закінчення воєнного стану за нинішнім законодавством неможливі.
- Раніше президент говорив, що для проведення виборів до закінчення воєнного стану довелося б змінювати законодавство.