Зеленський: питання виборів в Україні ніхто, крім Путіна, не піднімає

На найвищому рівні в США це питання з українцями не піднімали, сказав він.

Питання виборів в Україні, ніхто, крім Путіна, не піднімає. Іноді є голоси в США, але на високому рівні це питання не стоїть, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції.

Усі партнери розумію, що вибори під час війни будуть порушенням закону, сказав він. Крім того, вибори було б складно провести.

"Ми розуміємо наслідки цього всього, і чим це закінчиться", – сказав президент.