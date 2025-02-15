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Зеленський: питання виборів в Україні ніхто, крім Путіна, не піднімає

На найвищому рівні в США це питання з українцями не піднімали, сказав він. 

Питання виборів в Україні, ніхто, крім Путіна, не піднімає. Іноді є голоси в США, але на високому рівні це питання не стоїть, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції. 

Усі партнери розумію, що вибори під час війни будуть порушенням закону, сказав він. Крім того, вибори було б складно провести.

"Ми розуміємо наслідки цього всього, і чим це закінчиться", – сказав президент. 

  • Росія продовжує поширювати брехню про нелегітимність української влади через збігання терміну, на яких їх вибирали. Цю позицію спростовують в Україні і світі. Вибори до закінчення воєнного стану за нинішнім законодавством неможливі.
  • Раніше президент говорив, що для проведення виборів до закінчення воєнного стану довелося б змінювати законодавство. 
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