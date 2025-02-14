Зеленський обговорив з Мелоні переговори з адміністрацією Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

“Поінформував про мої нещодавні контакти з адміністрацією США, зокрема про зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і телефонну розмову з президентом Трампом”, - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки.

Президент підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство України в НАТО. А до того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб партнери підтримували розвиток ЗСУ, ППО, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту.

Володимир Зеленський наголосив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій.

“Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів і зусиль, спрямованих на запобігання майбутнім війнам”, - підсумував голова держави.