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Зеленський обговорив з Мелоні переговори з адміністрацією Дональда Трампа

Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів, наголосив Зеленський.

Зеленський обговорив з Мелоні переговори з адміністрацією Дональда Трампа
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

“Поінформував про мої нещодавні контакти з адміністрацією США, зокрема про зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і телефонну розмову з президентом Трампом”, - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки.

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Президент підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство України в НАТО. А до того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб партнери підтримували розвиток ЗСУ, ППО, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту.

Володимир Зеленський наголосив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій. 

“Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів і зусиль, спрямованих на запобігання майбутнім війнам”, - підсумував голова держави.

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