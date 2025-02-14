Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і Путіна

МЗС Саудівської Аравії відреагувало на пропозицію провести в їх країні зустріч президентів США та Росії.

У МЗС запевнили, що схвалюють телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 12 лютого.

"Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною", — зазначили в МЗС Саудівської Аравії.