Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і Путіна

МЗС Саудівської Аравії відреагувало на пропозицію провести в їх країні зустріч президентів США та Росії.
У МЗС запевнили, що схвалюють телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 12 лютого.
"Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною", — зазначили в МЗС Саудівської Аравії.
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12 лютого Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, у якій говорили про війну в Україні і домовилися про початок переговорів щодо припинення війни. Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити ці переговори.
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Після цього Володимир Зеленський провів тривалу розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
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Згодом Трамп анонсував зустріч із Путіним в Саудівській Аравії.
- Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію, ОАЕ та Туреччину, але не говоритиме з росіянами.