Сирія отримала з Росії партію готівки, яку надрукували за часів правління режиму Асада

14 лютого Центральний банк Сирії повідомив, що доставив нові банкноти з Росії, аби подолати гострий дефіцит готівки, через який економіка країни не може функціонувати, пише The Financial Times.

Сирійські фунти доставили у міжнародний аеропорт Дамаска. Про кількість банк не уточнив.

Потреба у готівці була гострою - банкіри і підприємства заявили, що нестача серйозно заважає бізнесу.

Міністр закордонних справ Асад аль-Шайбані раніше повідомляв журналістам, що за уряду Башара Асада центральний банк замовляв поставки друкованої валюти з російського «Госзнаку».

На думку експертів, західні друкарні не зможуть одразу поповнити запаси та не захочуть надавати Сирії готівку на тлі продовження санкцій проти країни, а це залишає новий уряд залежним від росіян.

Також залишається незрозумілим, чи прагне новий режим вивести з обігу деякі сирійські банкноти. Одна з двох найпоширеніших купюр - номіналом 2000 сирійських фунтів, містить зображення Асада, який зараз перебуває у Росії.

Reuters зазначає, з посиланням на джерела, що мова йде про сотні мільярдів сирійських фунтів (це десятки мільйонів доларів США). Банкноти Росія надрукувала ще тоді, коли Асад був при владі у Сирії, але продукція не встигла потрапити в країну.

Коли диктатор переїхав до РФ, нова влада Сирії відмовилася від послуг російського «Госзнаку».

Сирійський Центральний банк має лише валютні резерви у розмірі близько 200 мільйонів доларів готівкою, що є величезним падінням порівняно з 18,5 мільярдами доларів.