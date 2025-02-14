Сенатор Грем пропонує взяти Україну в НАТО у разі повторного нападу Росії

Зеленський натомість сказав, що без НАТО Україні потрібна армія в 1,5 млн військових.

Ліндсі Грем і Річард Блюментал беруть участь у прес-конференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні 20 червня 2024 року

Сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) вважає, що Україну потрібно взяти до НАТО в разі повторного нападу Росії. У такому випадку її обороною займатимуться інші члени Альянсу.

Відповідну точку зору він висловив під час Мюнхенської безпекової конференції. Грем додав, що особисто він не проти вступу України до Альянсу, але якщо це зараз неможливо, то варто гарантувати вступ у випадку нападу.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про позицію влади США стосовно вступу до Альянсу, сказав, що не лише ця адміністрація, а й попередня ніколи не говорила йому про можливість вступу.

Він додав, що якщо вступ до НАТО неможливий, то Україні треба збільшити кількість армії до 1,5 млн. Говорячи про можливість розміщення іноземного контингенту, він сказав, що вже є карта з вказанням кількості військ і місць, де їх можуть розташувати.