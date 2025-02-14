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Міністр оборони США сказав, що Європі не варто розраховувати на "вічну" присутність американського контингенту

Гегсет здійснив перший закордонний візит – до Польщі. 

Міністр оборони США сказав, що Європі не варто розраховувати на "вічну" присутність американського контингенту
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що Європі не варто розраховувати на те, що американська військова присутність на континенті "триватиме вічно". Про це він сказав під час візиту до Польщі, пише Politico. Він додав, що європейським союзникам потрібно інвестувати у власну безпеку.

Водночас міністр оборони визнав, що рівень американських військ в Європі є важливими. А те, що станеться у наступні 5-15 років, є частиною ширшої дискусії, яка залежить від рівня загроз. 

"Те, що станеться через п’ять, 10, 15 років, є частиною ширшої дискусії, яка відображає рівень загрози, позицію Америки, наші потреби в усьому світі, але, що найважливіше, здатність європейських країн активізуватися", – прокоментував міністр оборони США. 

Штати зараз переглядають свою глобальну військову присутність, але інформації про вже ухвалені рішення поки немає. 

Його поїздка до Польщі є його першим закордонним візитом з моменту вступу на посаду

"Польща – країна, яка розуміє загрози. Вона бачить, відчуває, тому що це її власна історія, що ці загрози часто спричинені війною на нашій території, у нашій любій батьківщині", – сказав польській міністр Владислав Косіняк-Камиш.

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