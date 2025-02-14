Bloomberg: Трамп має намір запровадити взаємні тарифи вже у квітні

Президент США Дональд Трамп наказав своїй адміністрації розглянути можливість запровадження взаємних мит для численних торгових партнерів.

Про це пише Bloomberg, зазнаючи, що це підвищує ймовірність ширшої кампанії проти глобальної системи, яка, як він скаржиться, спрямована проти США. Президент підписав указ, відповідно до якого торговий представник США та міністр торгівлі пропонують нові мита для кожної країни з метою відновлення балансу торговельних відносин. Це масштабний процес, який може тривати тижні чи місяці. Говард Лутнік, кандидат Трампа на посаду голови Міністерства торгівлі, повідомив журналістам, що всі аналізи мають бути завершені до 1 квітня, а Трамп може діяти одразу після цього.

Відповідно до меморандуму Білого дому, нові імпортні мита будуть напрацьовані окремо для кожної країни, щоб компенсувати не тільки їхні власні мита на товари США, але й "нетарифні бар'єри", які країни встановлюють у вигляді "несправедливих субсидій, правил, податків на додану вартість, обмінних курсів, слабкого захисту інтелектуальної власності та інших факторів, що обмежують торгівлю США."

“Я вирішив, з метою справедливості, що я стягуватиму тариф у відповідь, тобто з країн, які стягують їх зі Сполучених Штатів Америки. Майже у всіх випадках вони стягують із нас значно більше, ніж ми стягуємо з них, але ці дні минули”, ‒ сказав Трамп.

Трамп повідомив журналістам, що він також пізніше введе імпортне мито на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Республіканець назвав “бар'єри” в Європейському Союзі, включно з ПДВ, як приклад того, на що США хочуть відповісти. Трамп також виділив Японію та Південну Корею як країни, які, на його думку, користуються перевагами США, і тому можуть стати “мішенню”.

Взаємні тарифи означали б наймасштабнішу дію Трампа щодо вирішення проблем дефіциту торгівлі США та “несправедливого ставлення до американського експорту у всьому світі”. Трамп уже ввів 10% мита на китайські товари і планує у березні ввести 25% мита на всю американську сталь та алюміній.

Bloomberg зазначає, що рішення Трампа не запроваджувати тарифи одразу можна розглядати і як початок переговорів. Він дотримується тієї ж стратегії, яку він уже використав, щоб добитися поступок від Мексики, Канади та Колумбії.