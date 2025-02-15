Боснія та Герцеговина депортувала до Польщі росіянина, підозрюваного у диверсіях

Підозрюваний у підготовці диверсій проти Польщі, США та низки інших держав росіянин був депортований з Боснії та Герцеговини.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підозрюваного заарештували за рішенням суду.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк уточнив, що чоловіка заарештували на 3 місяці. За його словами, депортація й арешт стали “серйозним ударом по російській диверсійній мережі в Європі”.

Минулого місяця Дональд Туск заявив, що РФ планувала терористичні акти проти Польщі та інших країн.

Крім того, представники служби безпеки заявили, що посилки, які торік вибухнули на логістичних складах у Великобританії, Німеччині та Польщі, були частиною пробного запуску російського плану з організації диверсій на вантажних рейсах до США.