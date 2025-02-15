Боснія та Герцеговина депортувала до Польщі росіянина, підозрюваного у диверсіях

Підозрюваний у підготовці диверсій проти Польщі, США та низки інших держав росіянин був депортований з Боснії та Герцеговини.
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підозрюваного заарештували за рішенням суду.
Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк уточнив, що чоловіка заарештували на 3 місяці. За його словами, депортація й арешт стали “серйозним ударом по російській диверсійній мережі в Європі”.
Минулого місяця Дональд Туск заявив, що РФ планувала терористичні акти проти Польщі та інших країн.
Крім того, представники служби безпеки заявили, що посилки, які торік вибухнули на логістичних складах у Великобританії, Німеччині та Польщі, були частиною пробного запуску російського плану з організації диверсій на вантажних рейсах до США.
- 14 лютого суд у Польщі засудив до тюремного ув'язнення двох громадян Росії за членство в ПВК “Вагнер” і шпигунство на користь Москви.
- Російські спецслужби перед виборами почали шукати поляків, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.
- Перед тим віцепрем'єр-міністр і голова Міністерства цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що у Польщі було виявлено ще одну російську групу, підготовлену військовою розвідкою ГРУ РФ, метою якої був вплив на польські вибори через поширення дезінформації.