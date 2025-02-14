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Глава євродипломатії засудила російську атаку на Чорнобильську АЕС

Атака на Чорнобильську АЕС лише підтверджує, що РФ не прагне миру.

Глава євродипломатії засудила російську атаку на Чорнобильську АЕС
Прем’єрка Естонії Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Глава євродипломатії Кая Каллас засудила російський обстріл ЧАЕС та назвала неприйнятними атаки на цивільні ядерні об’єкти.

Про це Кая Каллас написала у мережі "Х". 

"Росія знову необачно атакувала Чорнобильську АЕС. Такі атаки на цивільні ядерні об'єкти є неприйнятними", — ідеться у повідомленні.

Кая Каллас додала, що російська атака на ЧАЕС є ще одним свідченням того, що РФ не прагне миру.

  • Після чергової атаки РФ на цивільний ядерний об'єкт Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.
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