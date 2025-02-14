Глава євродипломатії засудила російську атаку на Чорнобильську АЕС

Глава євродипломатії Кая Каллас засудила російський обстріл ЧАЕС та назвала неприйнятними атаки на цивільні ядерні об’єкти.
Про це Кая Каллас написала у мережі "Х".
"Росія знову необачно атакувала Чорнобильську АЕС. Такі атаки на цивільні ядерні об'єкти є неприйнятними", — ідеться у повідомленні.
Кая Каллас додала, що російська атака на ЧАЕС є ще одним свідченням того, що РФ не прагне миру.
- Після чергової атаки РФ на цивільний ядерний об'єкт Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.