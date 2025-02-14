Глава євродипломатії засудила російську атаку на Чорнобильську АЕС

Атака на Чорнобильську АЕС лише підтверджує, що РФ не прагне миру.

Глава євродипломатії Кая Каллас засудила російський обстріл ЧАЕС та назвала неприйнятними атаки на цивільні ядерні об’єкти.

Про це Кая Каллас написала у мережі "Х".

"Росія знову необачно атакувала Чорнобильську АЕС. Такі атаки на цивільні ядерні об'єкти є неприйнятними", — ідеться у повідомленні.

Кая Каллас додала, що російська атака на ЧАЕС є ще одним свідченням того, що РФ не прагне миру.