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МЗС: Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики

В МЗС України прокоментували російський удар дроном по Чорнобильській АЕС.

МЗС: Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики
Фото: Вікіпедія

Після чергової атаки РФ на цивільний ядерний об'єкт Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо російського удару дроном по ЧАЕС.

"Сьогодні вночі, 14 лютого 2025 року, Росія нанесла удар безпілотником по Новому Безпечному Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Удар по цивільній ядерній інфраструктурі призвів до займання на об'єкті. Це чергова ескалація ядерного тероризму з боку Росії, яка не вперше вчиняє подібні злочини у ході своєї загарбницької війни проти України. Світ уже неодноразово бачив, як Росія цілеспрямовано знищує українські міста, вбиває дітей, стирає з лиця землі критичну цивільну інфраструктуру", — ідеться у заяві зовнішньополітичного відомства. 

У відомстві нагадали, що одночасно Росія продовжує утримувати в заручниках Запорізьку АЕС — найбільшу атомну станцію Європи, а разом із нею — тисячі тонн ядерного матеріалу та тисячі українських працівників.

"Неприпустимо, що на тлі цих злочинів представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжують брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології та навіть залишатися в керівних органах міжнародних структур у ядерній сфері. Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій", — наголосили в МЗС.

Також в МЗС порушать тему російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на авторитет МАГАТЕ під час наступного засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною , яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

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