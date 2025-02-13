Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?

Чому санкції запровадили саме зараз та до яких наслідків це може призвести?

У четвер, 13 лютого, депутати «Європейської солідарності» заблокували роботу парламенту, вимагаючи від Стефанчука відповісти, чи він, як член РНБО, голосував за запровадження санкцій проти Порошенка?

Петро Порошенко ще до оприлюднення указу записав відеозвернення, в якому назвав це рішення незаконним.

Як кажуть співрозмовники LB.ua в партії «ЄС», запровадження санкцій проти Петра Порошенка на Банковій готували давно, тож його команда, як політична, так і бізнесова, також готувалася до такого сценарію.

За словами Зеленського, санкції спрямовані проти тих, хто «підривав національну безпеку України та допомагав Росії». У вечірньому зверненні глава держави наголосив, що «мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців».

Крім експрезидента, під санкції потрапили: колишні власники «Приватбанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, лідер забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук, власник ФПГ «Фінанси і Кредит» Костянтин Жеваго.

12 лютого 2025 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти низки осіб, серед яких — п'ятий президент України, народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Того ж дня президент Володимир Зеленський ввів це рішення в дію своїм указом, який оприлюднили 13 лютого.

Фото: kyiv24.news Петро Порошенко

За що ж санкції? Пояснення офіційні та неофіційні

За даними джерел LB.ua, обмежувальні заходи проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука і Костянтина Жеваго впровадили за поданням СБУ. А проти Петра Порошенка — за поданням уряду.

За їх твердженням, причини запровадження санкцій на поверхні:

— кримінальна справа про державну зраду за фактом звинувачення Порошенка у тому, що у змові з Медведчуком і керівництвом Росії він змусив державну компанію «Центренерго» купувати вугілля з окупованих територій.

Згодом, про це ж звинувачення згадала СБУ у своїй заяві: «Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень Президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

Підозру у цій справі Петру Порошенку оголосили ще 20 грудня 2021 року. Йдеться про ситуацію 2014-2015 років, коли внаслідок гібридної агресії Україна втратила контроль над більшістю шахт Донецької та Луганської областей, а саме звідти надходив антрацит для українських ТЕС. Спроби уряду Арсенія Яценюка знайти альтернативу вугіллю з окупованих територій, у Південній Африці, Петро Порошенко особисто заблокував: на одному з засідань РНБО заявив, що привезене вугілля поганої якості і надто дороге.

Тоді ж Генеральна прокуратура, яку очолював тоді близький до Порошенка Віталій Ярема, розпочала розслідування, міністра енергетики та керівників «Центренерго» та «Укрінтеренерго» викликали на допити. У підсумку компанія з ПАР відмовилася від постачання вугілля в Україну. На одному з засідань уряду тогочасний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кампанія проти вугілля з ПАР мала на меті зберегти залежність від Росії та окупованих нею анклавів.

Розслідування цієї справи варто було б довести до кінця, оскільки вона безпосередньо стосується національної безпеки. Однак, якщо докази проти Порошенка у ній справді є, то, мабуть, варто йти з ними в суд, а не накладати санкції.

— Участь Порошенка у створенні Партії регіонів та роботі в уряді Віктора Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод.

Дуже дивний аргумент для накладання санкцій. Навіть додаткових коментарів не потребує.

— За співпрацю з Росією: володіючи активами в РФ – фабрикою «Рошен» у Липецьку та «Севморзаводом» у Криму.

Фото: gorod48.ru Фаблика 'Рошен' у Липецьку, 2014 р

Історію про російський актив та завод в окупованому Криму (до якого, за версією розслідувачів з Бігус.інфо, також мав стосунок Медведчук) також можна при бажанні дослідити в рамках згаданої кримінальної справи. А накладання санкцій навряд чи цьому сприятиме.

Інші джерела LB.ua зазначають, що підставою для санкцій стали докази Державної служби фінансового моніторингу про те, що Петро Порошенко та Віктор Медведчук досі нібито мають спільний бізнес. І на прибутки з цього бізнесу Медведчук нібито фінансує УПЦ МП та проросійські організації в Україні та ЄС.

Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд фінансування парафій УПЦ МП коштом Росії була й раніше. Це питання розглядали засіданні РНБО 5 лютого. Але тоді про Порошенка не згадували.

Джерела LB.ua у податковому комітеті ВРУ розповіли, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні РНБО 12 лютого надав докази щодо співпраці Медведчука та Порошенка. Однак три парламентаря сказали, що податковий комітет Ради такого звіту від фінмоніторингу поки не отримував.

LB.ua намагається отримати інформацію від Держфінмоніторингу щодо згаданого звинувачення.

У день оприлюднення указу президент Володимир Зеленський попередив, що це «не перший і не останній пакет санкцій».

Фото: Володимир Зеленський Володимир Зеленський

За словами глави держави, обмеження проти Порошенка запровадили через «виведення мільярдів гривень під час війни».

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди», — запевнив президент.

Володимир Зеленський додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет – їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть.

За що санкції? Зовнішньополітичний контекст

Як не дивно, джерела в ОП, президентській фракції та в оточенні Петра Порошенка назвали одну спільну причину накладання санкцій — зовнішньополітичну.

Мовляв, іноземним партнерам говорить «не те». Зокрема, «про необхідність проводити вибори у найближчий час», розповів співрозмовник LB.ua в Офісі президента. Ще один співрозмовник додав, що Петро Порошенко переконував європейських лідерів у необхідності якомога швидше змінити владу в Україні.

Фото: facebook/Петро Порошенко Петро Порошенко під час зустрічі з головою неформальної групи друзів України в Європарламенті

Приблизно те ж припустив LB.ua представник близького оточення Петра Порошенка: нібито Володимира Зеленського «тригернула» пропозиція США провести вибори найближчим часом і в ОП пов’язали її з лідером «ЄС». При цьому наш співрозмовник категорично заперечив, що Порошенко мав комунікації з оточенням Дональда Трампа на таку тему.

Нардепи з «Європейської солідарності» у спілкуванні з LB.ua наголосили, що знали про підготовку введення санкцій ще до візиту Петра Порошенка у Вашингтон на молитовний сніданок минулого тижня.

«Дехто у владі навіть чекав, що Петро не повернеться. Але ми були готові», — сказав LB.ua співрозмовник в «ЄС».

Голова комітету ВР з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе («ЄС») припустила, що президента Зеленського роздратувала не лише поїздка Порошенка до США. «До цього ж були візити до Брюсселя, Парижа. І це лише за останні кілька тижнів. Президента дратує те, що ми можемо донести українську позицію до американського нового керівництва та європейських лідерів. Тоді, коли сиплеться зовнішня політика Зеленського, а Трамп відкрито каже про переговори з Путіним без президента України», — зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Фото: eu-ua.org Іванна Климпуш-Цинцадзе

За її словами, Порошенку не підписали відрядження на Мюнхенську безпекову конференцію, заплановану на 14-15 лютого.

«Натомість вже 13 лютого вручили 15 повісток ДБР на кожен день з 14 лютого, щоб Порошенко ходив кожного дня на допити по різних вигаданих справах. Коли більша частина цих справ була ініційована Андрієм Портновим, проти якого уряд «чомусь» не рекомендував ввести санкції», — наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Чи Заберуть «Рошен», «Прямий», «5 канал»?

Бенефіціарним власником корпорації «Рошен» з 2019 року є син лідера «ЄС» Олексій.

Телеканали «Прямий» та «5 канал», які належали Петру Порошенку, у 2021 році об'єднали у медіахолдинг «Вільні медіа», його акціонерами стали журналісти згаданих каналів.

Втім, у «ЄС» не виключили, що до активів спробують дістатися.

«Санкції виписали так, що арешт накладається навіть на активи через фізичних чи юридичних осіб, де він, можливо, може мати вплив. Тобто, прописали так, щоб заборонити все. Тільки дихати не заборонили», — додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Якщо санкції — через гіпотетичні вибори: чи зможе Порошенко балотуватися?

Юрист Леонід Ємець (депутат від «ЄС» у Київраді) пов’язав накладання санкцій на Порошенка саме зараз з тим, що «вибори вже в розпалі».

Натомість, за його словами, санкції не блокують ймовірної участі п’ятого президента у виборчих перегонах після скасування воєнного стану.

Фото: 5.ua Леонід Ємець

«Бо вищу юридичну силу має Конституція, ніж будь-який інший закон. У тому числі, про санкції. Конституція ж дуже чітко, конкретно визначає перелік обставин, які забороняють балотуватися як то до Верховної Ради, так і на посаду президента. Цей перелік є виключним і не може бути розширений, доповнений чи змінений законами. Наразі у Порошенка немає підстав для такої заборони», — сказав Ємець.

Однак, на його думку, обмеження використання радіочастот або медіаресурсів, блокування активів на практиці може обмежити можливості в процесі агітації.

«Тут політичного опонента взяли і повністю усунули з публічної площини. М'яко кажучи, не дуже демократична позиція в історії», — додав Ємець.

Юрист та колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера теж вважає, що без обвинувального вироку суду жодних перешкод — принаймні для ЦВК — зареєструвати Порошенка на гіпотетичних виборах не буде.