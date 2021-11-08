Телеканали "Прямий" і "5 канал" об'єднались у медіахолдинг, Порошенко передав свої акції журналістам

Українські телевізійні канали "Прямий" та "5 канал" об'єднались у медіахолдинг "Вільні медіа".

Про це йдеться в їхній спільній заяві.

7 листопада набрав чинності закон про олігархів.Телеканали розцінюють його як засіб для бороьби влади з неугодними ЗМІ та опозиційними силами.

"Прийняттям цього закону команда Зеленського хоче включити ручний режим управління та отримати важелі тиску на незалежні ЗМІ. Усвідомлюючи небезпеку, що створює цей закон для подальшого фінансування та діяльності незалежних ЗМІ та опозиційних демократичних сил, у минулу п’ятницю ми створили новий медіа-холдинг “Вільні медіа”", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі "Євросолідарності" додали, що Порошенко також передав свої акції релакціям каналів, тож власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь трудового колективу медіа, таким чином трудові колективи стали найбільшим акціонером.

"Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки їх трудовим колективам. Таким чином вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду або у будь-який спосіб впливати на редакційну та інформаційну політику каналів", - наголошується в заяві.

Зазначається, що придбання було здійснено "за ринковою ціною", а угода передбачає розстрочку. Розрахунки ж буде проведено відповідно до умов укладеної угоди. Крім того медіахолдинг сподівіаєтсья в подальшому залучити іноземних інвесторів.

"Важливо також, що документи Угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо “Вільних медіа”. Нові власники “Вільних медіа” найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, закон про олігархів передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вплив на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з такими особами.

Зокрема, стаття 1 передбачає визначення термінів. Зокрема, "бенефеціар", "ЗМІ" та "електронний засіб масової інформації", вводиться термін - "контролер" – особа, яка володіє можливістю здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність ЗМІ. А також "пов'язана особа", яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання.

У статті 2 дається визначення "олігарх" - ним вважається особа, яка бере участь у політичному житті та має значний вплив на засоби масової інформації.

18 лютого п'ятий президент України Петро Порошенко оголосив про купівлю телеканалу "Прямий" у екснардепа Володимира Макеєнка. За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики запровадження РНБО санкцій щодо Макеєнка та подальшого відключення телеканалу.

У червні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу "Прямий" третю за пів року перевірку. Так, 9 січня Нацрада вирішила перевірити телеканал через образи президента Володимира Зеленського з боку ведучого Сергія Пояркова. Результати перевірки наразі не повідомлялися.

У квітні Нацрада призначила позапланову перевірку через трансляцію передачі "Вата-шоу", яка триває вже другий рік. В Офісі президента запевнили, що не збиралися закривати телеканал.

Власником "5 каналу" також був Петро Порошенко. У 2014 році, коли він переміг на виборах президента, Поорошенко заявив, що продасть весь бізнес, окрім 5 каналу.