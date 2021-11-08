Коболєв: Скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" з боку США пов'язано з "обнуленням" корпоративної реформи "Нафтогазу"

"Якщо Україна хоче грати за правилами, то чому ми будемо заради них свої стосунки з Німеччиною ставити під загрозу?"

Скасування корпоративної реформи і повернення "Нафтогазу" в ручне керування урядом, яке відбулося де-факто, значною мірою вплинуло на зміну позиції США щодо санкцій стосовно "Північного потоку-2" (ПП2).

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua висловив ексголова правління НАК Андрій Коболєв.

"В очах наших партнерів фактично відбулося повне обнулення корпоративної реформи НАК. Я, звичайно, не можу сказати, що є папір, де прямо записано, що через це треба скасувати санкції. Однак те, що ця ситуація вплинула на скасування санкцій (щодо ПП2, - LB.ua), це точно", - сказав він у відповідь на уточнювальне питання, чи стало скасування санкцій наслідком звільнень у НАК.

На думку Коболєва, кадрові ротації в "Нафтогазі" були розцінені як відмова від подальшої співпраці.

"Слід визнати, що успіхи України в реформі газової сфери більшою мірою є наслідком наших партнерських стосунків із західним світом. А партнерські стосунки в західному світі передбачають, серед іншого, певні правила гри. Їх треба виконувати. Якщо ж їх не дотримуватись і казати: «У нас тут своя історія…», що, власне, і відбулось у квітні цього року (звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу", – LB.ua), то в результаті наші партнери теж виявляються не готові до співпраці", - зазначив він перед цим.

"Конкретно американці сказали: «Якщо Україна хоче грати за правилами, то чому ми будемо заради них свої стосунки з Німеччиною ставити під загрозу?»", - додав ексголова правління НАК.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" складається із двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після запуску "Північного потоку" Росія матиме всю необхідну інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, Росія створює енергетичну кризу в Європі, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2".