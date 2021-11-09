Кабмін підписав дві угоди про розподіл вуглеводнів з чеським холдингом EPH

Фото: geo.gov.ua

Кабінет міністрів у понеділок, 8 листопада, підписав з чеським холдингом EPH угоди про розподіл вуглеводнів на Грунівській та Охтирській нафтогазових ділянках.

Про це повідомила пресслужба Держгеонадр.

Від імені України угоди підписав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, від чеської сторони - уповноважений представник компанії EP Ukraine B.V. Любомир Копчік.

Церемонія підписання відбулася в присутності міністра енергетики Германа Галущенка та послів Чехії і Словаччини Марека Шафіна і Радека Матули (оскільки засновниками EP Ukraine B.V. є чеська EP Power Europe і словацька NAFTA).

За умовами угод про розподіл продукції холдинг EP Holding працюватиме на ділянках впродовж 50 років. Обов’язкова програма робіт передбачає інвестування в найближчі 5 років щонайменше 60 мільйонів доларів для здійснення 500 кв. км сейсмічних досліджень і буріння 18 свердловин. Nafta, частина активів якої належить холдингу, виступатиме технічним оператором реалізації домовленостей.

EPH є однією з найбільших енергетичних груп Центральної Європи. У 2020 році холдинг задекларував дохід у розмірі 8,5 млрд євро, оцінка загальної вартості активів перевищує 18 млрд євро.

До складу EPH входить понад 50 компаній у Чехії, Словаччині, Італії, Німеччині, Великобританії, Ірландії та Франції, управління якими здійснює два підрозділи EP Power Europe та EPIF. Підприємства, працюють у виробництві, розподілі та постачанні електроенергії, зберіганні та передачі газу, видобутку вуглеводнів. На них задіяні 11 тисяч працівників.

Група володіє 69% акцій словацької видобувної компанії Nafta, 25% акцій якої також належить державі Словаччина. Наразі, окрім як на території Словаччини, підприємство працює в нафтогазовидобувній галузі України. В її розпорядженні є спецдозвіл на розробку вуглеводневих покладів загальною площею 482 кв. км у Полтавській області та частка в активі канадської видобувної компанії, що працює на Заході України.

Уряд вибрав EP Ukraine B.V. переможцем конкурсу на розробку цих ділянок ще у квітні 2020 року.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року Кабінет міністрів підписав угоди про розподіл вуглеводнів на семи нафтогазових ділянках.