"Нафтогаз" поставив мету за десять років збільшити видобування газу до 24 млрд куб. м

Компанія розглядає проєкти як на суші, так і на шельфі.

"Нафтогаз України" поставив мету за десять років збільшити видобування газу з нинішніх 13 млрд кубометрів на рік до 24 млрд кубометрів.

Про це сказав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на Українському газовому інвестиційному конгресі, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, виробництво газу доцільно розвивати як на суші, так і на шельфі при собівартості його видобутку до 160 доларів за тисячу кубометрів.

Вітренко сказав, що компанія буде намагатися залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку.

"Наше завдання полягає не в тому, щоб конкурувати з іншими компаніями, а в тому, щоб стати платформою для залучення інвестицій в газову галузь", - заявив Вітренко.

У 2020 році компанія "Укргазвидобування", яка належить "Нафтогазу", скоротила валовий видобуток газу на 5%, до 14,2 млрд куб. м, в тому числі товарного газу - на 1,3%, до 13,4 млрд куб. м. У 2021 році видобування продовжує падати - майже на 5%.