Сім'я Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів

Сім'я Миколи Злочевського добровільно відмовилась від двох ліцензій на видобування вуглеводнів.

Про це на брифінгу після засідання РНБО в п'ятницю розказав секретар ради Олексій Данілов.

"Люди, відомі в нашій країні, продовжують відмовлятися від ліцензій, які отримали. На сьогодні можемо подякувати родині Злочевських, вони відмовилися від двох ліцензій на вуглеводні", - заявив він.

За його словами, РНБО також визначила 23 компанії, які сумнівним чином отримали ліцензії на видобування нафти й газу. Їх буде перевіряти СБУ.

"У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні було доручено СБУ розібратися, як так сталося, що ці компанії отримали ці дозволи. Відкрито кримінальне провадження, і на наступне засідання буде інформування членів РНБО з цього питання", - сказав Данілов.

Загальна кількість компаній, які володіють ліцензіями на надрокористування з незрозумілих підстав, за словами Данілова, перевищує дві сотні.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року стало відомо про те, що Злочевський переписав газовий бізнес на дочок.

Анна і Каріна Злочевські через низку кіпрських компаній стали бенефіціарами "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Системойлінженерінг", "Надрагаз", "Алдеа-Україна", "Бурізма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюніт" і "Нафтогазопромислова геологія".

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.