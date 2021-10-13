Як швидко взяти кредит на карту онлайн за допомогою Кешбері

Термінова фінансова мікропозика - це швидке рішення більшості проблем, з якими ми стикаємося в повсякденному житті. Отримати кеш в банку проблематично через бюрократичну тяганину - для оформлення кредиту потрібно надати заставу, одного або декількох поручителів, довідки з місця роботи, в яких вказується сума щомісячного доходу. Крім того, вся процедура займе від декількох годин до декількох днів, а при ухваленні рішення головним буде людський фактор - фахівці банку уважно оцінюють поведінку позичальника. На щастя, взяти кредит на карту онлайн в Кешбері можна всього за кілька хвилин.

Що таке мікрокредит від Кешбері?

Мікрокредит - це споживча позика на суму від 500 до 15000 гривень, який видається на 1-30 днів з можливістю автоматичного продовження на будь-яку кількість разів. Цільове призначення отриманих від мікрофінансової організації Cashberry коштів вказувати не потрібно - гроші можна витратити на покупку нового телефону, ноутбука, поїздку з друзями на відпочинок, покупку ліків або продуктів.

На відміну від банків і ломбардів, мікрофінансовий онлайн-сервіс Кешбері пропонує своїм клієнтам:

взяти кредит на карту без відсотків - усі зареєстровані облікові записи мають право отримати гроші на карту під 0% без застави;

оформити просту мікропозику за 5-10 хвилин, використовуючи смартфон або комп'ютер, без дзвінків і особистого спілкування зі співробітниками компанії;

взяти онлайн займ на карту без відмови - грошові позики видаються навіть тим особам, які працюють без офіційного працевлаштування, мають зіпсовану кредитну історію, навчаються у вищих навчальних закладах або є пенсіонерами;

погасити свій борг перед компанією достроково без необхідності сплачувати штраф або пеню.

Мікрофінансових організація Cashberry - це абсолютно прозорі умови і супер вигідні тарифи, без прихованих страховок і комісійних платежів. Чим довше користувач працює з компанією, тим більш вигідні умови йому надаються.

Як оформити кредити на карту банку в МФО Кешбері?

Подати заявку на отримання термінового фінансування має право будь-який громадянин України віком від вісімнадцяти до шістдесяти п'яти років, який має внутрішній паспорт (ID-картку) і індивідуальним податковим номером ІПН. Крім цього, процедура реєстрації на сайті вимагатиме використання електронної пошти та мобільного телефону.

Для того, щоб отримати онлайн кредитування на карту, необхідно:

зайти на головну сторінку сайту мікрофінансової організації Кешбері;

відзначити в онлайн-калькуляторі розмір позички і період її виплати;

зареєструвати Особистий кабінет клієнта;

заповнити картку позичальника особистими даними;

заповнити спеціальну форму даними картки і верифікувати її;

отримати повідомлення про схвалення позики і підписати договір, використовуючи унікальний код з СМС;

отримати онлайн займ на карту - гроші перераховуються відразу після узгодження договору.

Якщо в експрес заявці на мікрокредит були знайдені помилки - нову заявку можна відправити через кілька хвилин.

Як повернути гроші?

Для того, щоб закрити свій борг в мікрофінансової організації, позичальник може: