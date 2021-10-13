На "Центренерго" вдруге з початку року змінився керівник

В.о. генерального директора "Центренерго" Юрій Власенко звільнився з посади. Замість нього виконувати обов'язки керівника підприємства поклали на члена дирекції Віталія Довгаля.

Про це сказано на сайті "Центренерго".

В повідомленні стверджується, що Власенко, який очолював компанію з 26 лютого, був антикризовим менеджером. Зараз він вирішив перейти на роботу в приватний сектор.

"Наглядова рада висловлює щиру вдячність Юрію Петровичу Власенку, який очолив ПАТ «Центренерго» у дуже складний період і шість місяців назад розпочав програму трансформації товариства у прозору системну компанію. За останні шість місяців підприємство підтвердило, що є стратегічним учасником ПЕК України, забезпечує стале і надійне функціонування енергосистеми нашої країни, вибудовало прозору та ефективну систему продаж електричної енергії на Українській енергетичній біржі", - йдеться в заяві наглядової ради.

Довгаль працює в "Центренерго" з березня 2021 року. До того багато років працював на вугільних компаніях України.

До складу "Центренерго" входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проєктна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14 % від загальної потужності електростанцій України. На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а п'ять призначені для використання газомазутного палива.

Державі належать 78,289% компанії.