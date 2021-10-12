Кабмін надав держгарантії на 22,8 млрд гривень під "зелені" євробонди "Укренерго"

Компанія позичить гроші, щоб розрахуватися за старими боргами.

Кабінет міністрів надав НЕК "Укренерго" державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань на суму 22,8 млрд гривень.

Про це сказано в постанові №1049, ухваленій на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 11 жовтня.

"Укренерго" планує залучити гроші шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках. Отримані кошти підуть на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених державним підприємством "Гарантований покупець" з виробниками електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф.

Державна гарантія діятиме до повного виконання боргових зобов’язань за запозиченнями.

Державні гарантії означають, що кредитор отримає гроші від уряду, якщо "Укренерго" не зможе виконати свої зобов'язання.

Нагадаємо, що на початку 2021 року "Укренерго" взяло в кредит 10,25 млрд гривень для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець".

Станом на початок жовтня 2021 року заборгованість "Укренерго" перед "ГарПоком" становить 13,1 млрд гривень.