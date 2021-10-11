Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ

Ситуація загрожує життю і здоров’ю населення області та може призвести до значних матеріальних збитків.

Хмельницька обласна комісія з ТЕБ та НС оголосила на території області надзвичайну ситуацію техногенного характеру через відсутність газу для бюджетних установ. Раніше аналогічне рішення ухвалили у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

У протоколі засідання комісії йдеться, що вона визнала на регіональному рівні надзвичайною ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу для установ, організацій та комунальних неприбуткових підприємств на осінньо-зимовий період 2021-2022. Зазначається, що ситуація загрожує життю і здоров’ю населення області та може призвести до значних матеріальних збитків.

"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростанням його вартості", - пояснив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

У кінці вересня в Києві було підписано меморандум, що гарантує бюджетним установам газ за ціною 16,39 грн за 1 кубометр. Але він не вирішує проблем бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.

Як зауважив голова ОДА, наразі треба провести перемовини з компанією НАК "Нафтогаз України", аби отримувати газ по 13,6 грн без ПДВ для бюджетних установ.

Нагадаємо, раніше сьогодні Закарпатська обласна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру через брак газу для бюджетних установ.

Протягом минулого тижня середня очікувана ціна закупівлі газу на тендерних процедурах виросла з 29 тис грн до 41 тис грн/тис куб м. Таким чином ціна втричі перевищила гарантовану "Нафтогазом" ціну газу у 13,66 грн/куб м.