Суд обрав запобіжний захід голові Укрексімбанку Мецгеру

Голосіївський райсуд Києва обрав голові правління державного Укрексімбанку Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Його обвинувачують у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та незаконному утриманні людей.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Уже двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Щодо одного з фігурантів - це особа, яка відповідає за інформаційну політику - нічний домашній арешт із 21:00 до 6:00, і одному з керівників банку - з 22:00 до 6:00", - розповіла вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Максимець уточнила, що нічний домашній арешт суд обрав голові правління банку Євгену Мецгеру та речнику Укрексімбанку Володимиру Пікалову.

За словами Максимець, суд також обрав запобіжний захід третьому підозрюваному, який відповідає за безпеку банку. Його відпустили під особисте зобов'язання.

Вона зазначила, що двом першим особам інкримінується перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Третьому підозрюваному, крім ст. 171, інкримінується вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 КК України).

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Пресслужба Укрексімбанку спочатку намагалася перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Однак, після того як було оприлюднене відео, Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. Пізніше він вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.