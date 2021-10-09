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Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію

До Києва прибули 8 тисяч "білих" айфонів.

Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Державна митна служба заявила, що в суботу, 9 жовтня, в Україну прибула перша офіційна партія продукції, яку завезла компанія Apple.

За даними ДМС, вона складається з 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів.

"Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше і український ринок наповнили оригінальні товари одного їх найбільших ІТ-гігантів світу", - заявив з цього приводу заступник голови Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Раніше офіційним імпортером всієї продукції Apple була фірма "Асбіс-Україна".

Нагадаємо, 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні.

У вересні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним директором Apple Тімом Куком під час якої президент повідомив, що Україна зацікавлена у розширені присутності Apple на своїй території. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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