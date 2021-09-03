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"Зацікавлені у реалізації амбітних проектів": Зеленський зустрівся з керівником Apple

"Україна зацікавлена у розширенні присутності Apple на своїй території".

Тім Кук та Володимир Зеленський
Фото: Twitter
Тім Кук та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором американської компанії Apple Тимом Куком. 

Про це голова держави повідомив у Twitter.

"Радий зустрітися з ТІмом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом", - написав Зеленський.

Він додав, що Україна зацікавлена у розширенні присутності Apple на своїй території та у реалізації нових амбітних спільних проектів.

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