"Зацікавлені у реалізації амбітних проектів": Зеленський зустрівся з керівником Apple

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором американської компанії Apple Тимом Куком.
Про це голова держави повідомив у Twitter.
"Радий зустрітися з ТІмом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом", - написав Зеленський.
Він додав, що Україна зацікавлена у розширенні присутності Apple на своїй території та у реалізації нових амбітних спільних проектів.
Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. 🇺🇦 також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021