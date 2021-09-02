Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Джон Гербст

Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося реалізувати проект "Північний потік-2" через значний вплив на німецький бізнес і політику.

Про це заявив посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Геополітичний проект, який розпочався, тому що Путін зміг би взяти до себе на роботу високих посадовців із Німеччини, які просувають російський бізнес. І німецький бізнес став частиною цього і почав впливати на політику в Німеччині", - сказав він.

"Це дуже погано для Сполучених Штатів. Ми не хотіли би підвищувати вплив Путіна на німецьку політику, особливо на тлі війни Путіна проти України, агресії проти Грузії", - додав екс-посол.

На думку Джона Гербста, президент Байден ухвалив рішення щодо скасування санкцій проти "Північного потоку-2" для того, щоб поліпшити стосунки між США та Німеччиною.

"Це була серйозна помилка, оскільки це дало можливість певним агентам у Німеччині, агентам впливу діяти від імені Путіна. І я гадаю, що це рішення Байдена є дуже непопулярним серед конгресменів, і в тому числі серед демократів", - наголосив він.

"Але, на жаль, зараз вони (демократи) не готові активно виступати проти цього рішення. Вони в цьому плані відрізняються від республіканців, які повстають проти цього рішення маніпулювати цим питанням на шкоду Україні", - сказав екс-посол.

У той же час Джон Гербст позитивно оцінив спільну заяву, узгоджену Зеленським і Байденом.

"Україна і надалі буде співпрацювати з Конгресом у плані роботи над подальшими санкціями проти "Північного потоку-2" з боку Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що робота буде продовжуватися саме в такому напрямку", - резюмував він.