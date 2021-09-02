ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка через мігрантів

Європейський Союз готує новий, п'ятий, пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Про це повідомив заступник керуючого директора по Східній Європі та Центральній Азії зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девін, передає Deutsche Welle.

Він виступав на слуханнях в комітеті із закордонних справи Європарламенту, присвячених ситуації на кордоні ЄС з Білоруссю.

"Останні дії режиму Лукашенка, а саме - використання мігрантів державою, є кричущим нехтуванням міжнародних норм. Це точно не змінить нашу рішучість і точно не допоможе у скасуванні санкцій проти Білорусі, а зовсім навпаки", - заявив Девін.

"Ми продовжимо боротьбу з цією жахливою інструменталізацією мігрантів і людських страждань режимом Лукашенка. Ця боротьба, звичайно, буде включати санкції. Робота над п'ятим пакетом починається зараз, спільно з країнами-членами ЄС", - додав чиновник.

Нагадаємо, Євросоюз вже ввів чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і за наступні придушення протестів. У списку санкцій знаходяться 166 фізичних осіб, а також 15 організацій та підприємств. Крім цього, після примусової посадки літака Ryanair для затримання головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича ЄС ввів економічні санкції щодо Білорусі, які, зокрема, обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.

У відповідь на санкції ЄС Білорусь призупинила свою участь у Східному партнерстві.

Улітку Польща Литва і Латвія та інші країни ЄС заявили про різке збільшення числа мігрантів з таких країн, як Ірак та Афганістан, які намагаються перетнути їхні кордони. ЄС заявляє, що Олександр Лукашенко веде "гібридну війну" за допомогою мігрантів, щоб чинити тиск на блок.

Білорусь стверджує просто перестала зупиняти мігрантів через санкції ЄС, а Лукашенко навіть заявив, що, зокрема, Литва - сама винна у напливі нелегалів. На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Лукашенка за провокацію міграційної кризи.