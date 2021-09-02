Куба щеплюватиме дітей від двох років власною вакциною від ковіду

Куба планує щеплювати дітей віком від 2 до 18 років власною вакциною Soberana-2. Влада країни хоче досягти рівня вакцинації 90% населення до грудня.

Вакцинацію підлітків розпочнуть цього тижня. Молодші діти отримуватимуть щеплення з середини вересня, повідомляє Reuters.

У МОЗ країни заявили, що вакцинація буде подібною до щорічних щеплень проти різних дитячих хвороб.

За даними державного виробника Finlay Institute, випробування вакцини у неповнолітніх підтвердили її безпечність і викликали сильнішу імунну відповідь, ніж у дорослих.

Нині близько половини з 11,3 мільйонів жителів Куби отримали щонайменше одну дозу вакцини, причому більше 3,5 мільйона повністю щеплені.