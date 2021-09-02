США до кінця року нададуть Україні $463 млн на підтримку демократії та прав людини

З 2014 року Уряд США надав майже 2 мільярди доларів допомоги на підтримку зусиль України з втілення реформ.

Сполучені Штати планують цього року виділити Україні понад 463 мільйони доларів допомоги, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.

У заяві наголошується, що реформа управління має вирішальне значення для забезпечення функціонування демократії на благо людей.

"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість. З цією метою Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства", -йдеться у заяві.

"На підтримку зусиль України з втілення реформ Уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу", -наголошується у документі.