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У США сталася стрілянина на території школи

Потерпілий був доправлений в лікарню.

У США сталася стрілянина на території школи
Фото: Depositphotos/Elnur

Один учень був поранений в результаті стрілянини в середній школі в місті Вінстон-Сейлем у американському штаті Північна Кароліна. Наразі правоохоронці шукають причетних до інциденту.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася в середній школі Mount Tabor на північному заході міста. Після стрілянини школа була закрита.

“Ми активно розслідуємо те, що сталося, і поділимося підтвердженою інформацією, коли вона стане доступною”, - йдеться в заяві.

Як повідомила речниця округу Форсайт Христина Хауелл, потерпілий учень, ім'я якого не розголошується, був доправлений в лікарню. Решта учнів наразі перебувають в безпеці.

"Багато середніх шкіл в цьому районі також закриті в цілях безпеки. Інших інцидентів не було", - сказала Хауелл.

Нагадаємо, у квітні в одній з середніх шкіл США трапилася стрілянина між учнем і правоохоронцями. Юнак першим відкрив вогонь по поліції у ванній кімнаті гуртожитку, де переховувався.

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