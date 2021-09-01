У США сталася стрілянина на території школи

Один учень був поранений в результаті стрілянини в середній школі в місті Вінстон-Сейлем у американському штаті Північна Кароліна. Наразі правоохоронці шукають причетних до інциденту.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася в середній школі Mount Tabor на північному заході міста. Після стрілянини школа була закрита.

“Ми активно розслідуємо те, що сталося, і поділимося підтвердженою інформацією, коли вона стане доступною”, - йдеться в заяві.

Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information as appropriate. pic.twitter.com/7dYfx7G8iy — Forsyth Co Sheriff’s Office NC (@gofcsonc) September 1, 2021

Як повідомила речниця округу Форсайт Христина Хауелл, потерпілий учень, ім'я якого не розголошується, був доправлений в лікарню. Решта учнів наразі перебувають в безпеці.

"Багато середніх шкіл в цьому районі також закриті в цілях безпеки. Інших інцидентів не було", - сказала Хауелл.

Нагадаємо, у квітні в одній з середніх шкіл США трапилася стрілянина між учнем і правоохоронцями. Юнак першим відкрив вогонь по поліції у ванній кімнаті гуртожитку, де переховувався.