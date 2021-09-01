При будівництві стіни на кордоні Литви з Білоруссю загинув рятувальник

Чоловік отримав травму при підготовці до монтажу огорожі зі спірального колючого дроту.

У Литві при будівництві стіни на кордоні з Білоруссю загинув співробітник Департаменту протипожежної безпеки і порятунку.

Як повідомляє Delfi, чоловік отримав травму при підготовці до монтажу огорожі зі спірального колючого дроту.

У потерпілого почалася кровотеча. На місце події викликали швидку допомогу, проте врятувати життя пожежного медикам не вдалося.

Глава департаменту пожежної безпеки і оборони Саулюс Грейчюс заявив, що у колег загиблого не було можливості зупинити кровотечу.

"Напевно, такий випадок буває один на мільйон, коли практично нічого не можливо зробити. Нашим працівникам навіть знадобилася психологічна допомога, ми в жалобі. На жаль, повернути людину не можна", - сказав він.

Пізніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що на місці будівництва стіни будуть посилені заходи безпеки.

"Спіральний колючий дріт будуть продовжувати встановлювати, тільки посилять заходи безпеки. На заставах чергуватимуть фельдшери", - заявила вона.

Нагадаємо, на початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

На початку серпня Кабінет міністрів вирішив передати Литовській Республіці 100 кілометрів колючого дроту у вигляді гуманітарної допомоги. Через тиждень Україна відправила Литві 38 тонн колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю.