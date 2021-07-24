Естонія надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів з Білорусі

Литва звернулася по допомогу й до інших країн.

Естонія направить Литві для надання допомоги в боротьбі з нелегальною міграцією з Білорусі 100 кілометрів колючого дроту і три безпілотники.

Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає "Інтерфакс-Україна".

"Литва - наш близький союзник, наше завдання - негайно підтримати її в цій кризі", - сказав міністр оборони Естонії.

За його словами, насамперед із запасів Сил оборони в Литву відправлять сто кілометрів колючого дроту, щоб країна могла прискорити зміцнення свого кордону. "З 1 серпня ми також готові направити в Литву три безпілотні літальні апарати, щоб поліпшити ситуацію з поінформованістю на кордоні", - сказав він.

Про допомогу попросила влада Литви, зазначивши, що будівництво загородження на литовсько-білоруському кордоні гальмується через відсутність колючого дроту. Естонія надасть його безоплатно.

Литва звернулася по допомогу й до інших країн.

Наразі всі наявні в армії Литви запаси колючого дроту витрачено. Найближча країна - Польща, але їй колючий дріт потрібен передусім для власного кордону.

Нині тривають переговори з Данією і Словенією, розглядається можливість отримання колючого дроту як пожертви. Загородження має бути побудоване на ділянці кордону завдовжки 550 кілометрів.

Нагадаємо, що за останні місяці Литва зіткнулася з багаторазовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли дві з половиною тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте казала, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.