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Блінкен 26 липня полетить із робочим візитом до Індії і Кувейту

Держсекретар США хоче обговорити протидію ковіду та безпекові питання. 

Блінкен 26 липня полетить із робочим візитом до Індії і Кувейту
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен 26 липня відправиться із робочим візитом до Індії та Кувейту. Він відвідає Нью-Делі та Ель-Кувейт, повідомив Блінкен у Twitter.

"Ця подорож підкреслить важливість нашого співробітництва в таких темах, як заходи реагування на коронавірус, спільні інтереси в питаннях безпеки та кліматична криза", – зазначив Блінкен.

Він додав, що сподівається на зміцнення партнерських стосунків із цими державами. 

Нагадаємо, що Індія займає другу сходинку за кількістю захворілих на коронавірус. На першому місці – США. У Кувейті з населенням 4,2 млн ковід було виявлено у 389 тис. осіб. 

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