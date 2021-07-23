Блінкен 26 липня полетить із робочим візитом до Індії і Кувейту

Держсекретар США Ентоні Блінкен 26 липня відправиться із робочим візитом до Індії та Кувейту. Він відвідає Нью-Делі та Ель-Кувейт, повідомив Блінкен у Twitter.

"Ця подорож підкреслить важливість нашого співробітництва в таких темах, як заходи реагування на коронавірус, спільні інтереси в питаннях безпеки та кліматична криза", – зазначив Блінкен.

Він додав, що сподівається на зміцнення партнерських стосунків із цими державами.

On July 26, I'll depart for New Delhi, India & Kuwait City, Kuwait. This trip will underscore the importance of our cooperation on topics like COVID-19 response efforts, shared security interests, and the climate crisis. I look forward to strengthening our important partnerships. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2021

Нагадаємо, що Індія займає другу сходинку за кількістю захворілих на коронавірус. На першому місці – США. У Кувейті з населенням 4,2 млн ковід було виявлено у 389 тис. осіб.