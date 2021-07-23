Авіакомпанія, рейсами якої в Білорусь звозять мігрантів, подвоїть польоти в Мінськ

Авіакомпанія Iraqi Airways оголосила про подвоєння кількості рейсів у Мінськ. З 1 серпня вона буде літати в столицю Білорусі чотири рази на тиждень, а не два, як раніше.

У фейсбуці авіакомпанії повідомляється, що це пов'язано з високим попитом на цей напрямок.

Авіакомпанія Iraqi Airways використовується білоруським режимом для гібридної війни з Європейським Союзом. За даними опозиції Білорусі, цими рейсами громадяни Іраку та інших держав Близького Сходу організовано прибувають до Мінська, отримують туристичні візи, а потім перекидаються до лінії державного кордону для переходу на територію Литви.

За даними прикордонної служби Литви, лише за останню добу на кордоні з Білоруссю було затримано 92 нелегальних мігранта, з яких 73 виявилися іракцями.

На минулому тижні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс літав у Багдад, щоб заручитися підтримкою влади Іраку в боротьбі з нелегальною міграцією. У відповідь країна збільшила кількість рейсів у Білорусь.

У четвер, 22 липня, Ландсбергіс ще раз поговорив з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Гусейном, закликавши його вирішити проблему повітряного сполучення з Мінськом, пише Delfi.

За словами Ландсбергіса, іракський міністр пообіцяв найближчим часом з'ясувати мотиви такого рішення Iraqi Airways та запевнив, що прохання Литви надіслати делегацію експертів матиме відповідь.

"Я ще раз повторив, що будь-яка участь в злочинних схемах білоруського режиму завдає шкоди репутації Іраку як країни, що заявила про наміри йти шляхом демократії і миру. Рішучих дій в боротьбі з організаторами злочинної мережі перевезення нелегальних мігрантів з боку Іраку чекає не тільки Литва, але й Євросоюз", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що за останні місяці Литва зіткнулася з багатократним збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли дві з половиною тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте казала, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.