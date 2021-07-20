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Тихановська передала США список білоруських компаній для запровадження санкцій

Вона вважає, що такі санкції стануть для Лукашенка "справжнім ударом".

Тихановська передала США список білоруських компаній для запровадження санкцій
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що під час свого візиту у Вашингтон в понеділок попросила офіційних осіб США запровадити санкції щодо компаній, які працюють в калійному, нафтовому, лісовому і сталеливарному секторах її країни.

Про це повідомляє Reuters.

Такі заходи вийдуть за межі існуючих санкцій стосовно політичних союзників Лукашенко і державних органів і “стануть для нього справжнім ударом, змусивши його змінити свою поведінку і звільнити політичних в'язнів”, - сказала Тихановська журналістам.

Вона сказала, що передала список підприємств, зокрема державного виробника калійних добрив “Білоруськалій”, на зустрічі в понеділок з офіційними особами Держдепартаменту, в тому числі з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Тіхановська закликала демократичні країни світу до посилення заходів проти Лукашенка, а президента Росії Володимира Путіна - відмовитися від підтримки білоруського режиму.

“Відносини Росії і Білорусі наразі настільки близькі, що наступним кроком стане втрата незалежності. Ми розуміємо, що Лукашенко повинен платити за підтримку Кремля”, - сказала вона.

Нагадаємо, згідно з даними альтернативного підрахунку голосів Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі. За опозиціонерку начебто проголосували 56% виборців, за Лукашенка - 34%.

За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а Тихановська тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

З серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції.

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