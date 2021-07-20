Тихановська передала США список білоруських компаній для запровадження санкцій

Вона вважає, що такі санкції стануть для Лукашенка "справжнім ударом".

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що під час свого візиту у Вашингтон в понеділок попросила офіційних осіб США запровадити санкції щодо компаній, які працюють в калійному, нафтовому, лісовому і сталеливарному секторах її країни.

Про це повідомляє Reuters.

Такі заходи вийдуть за межі існуючих санкцій стосовно політичних союзників Лукашенко і державних органів і “стануть для нього справжнім ударом, змусивши його змінити свою поведінку і звільнити політичних в'язнів”, - сказала Тихановська журналістам.

Вона сказала, що передала список підприємств, зокрема державного виробника калійних добрив “Білоруськалій”, на зустрічі в понеділок з офіційними особами Держдепартаменту, в тому числі з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Тіхановська закликала демократичні країни світу до посилення заходів проти Лукашенка, а президента Росії Володимира Путіна - відмовитися від підтримки білоруського режиму.

“Відносини Росії і Білорусі наразі настільки близькі, що наступним кроком стане втрата незалежності. Ми розуміємо, що Лукашенко повинен платити за підтримку Кремля”, - сказала вона.

Нагадаємо, згідно з даними альтернативного підрахунку голосів Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі. За опозиціонерку начебто проголосували 56% виборців, за Лукашенка - 34%.

За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а Тихановська тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

З серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції.