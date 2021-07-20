На перехідного президента Малі здійснили замах

Напад стався під час молитви в мечеті столиці Бамако.

Фото: EPA/UPG

На перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.

Про це повідомляється у президентському твітері.

Bamako | 20 juillet 2021 | #Communiqué



Tentative d'agression à l'arme blanche contre le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur à été aussitôt maîtrisé par la sécurité rapprochée.

Les investigations sont en cours. — Presidence Mali (@PresidenceMali) July 20, 2021

Напад стався в день Курбан-байраму у великий мечеті столиці країни Бамако. Нападник був озброєний ножем, але його знешкодила охорона полковника. За свідченням журналіста AFP, Гойту швидко забрали з місця події. На місці нападу були сліди крові, однак хто був поранений, достеменно невідомо.

Чиновник з офісу Гойти повідомив, що президент "живий та здоровий". Його відвезли до військового містечка в передмісті Бамако. Джерела агентства Reuters підтвердили, що Гойту не було поранено.

Управитель мечеті, де стався напад, розказав, що нападник кинувся на президента, але зачепив ножем когось іншого.

Нагадаємо, 38-річний Ассамі Гойта склав присягу як перехідний президент Малі минулого місяця після другого за рік військового перевороту. У серпні 2020 року під його керівництвом армія усунула від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейта, а у травні 2021 року - перехідного президента Ба Ндау.

Гойта був віцепрезидентом під час каденції Ндау.