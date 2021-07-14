​Полковник "Альфи" Расюк отримав умовний строк за підготовку замаху на генерала СБУ

Обвинувачений пішов на угоду зі слідством і дав покази проти замовника.

Печерський районний суд Києва 8 липня затвердив угоду про визнання винуватості полковником СБУ Юрієм Расюком у справі про замах на вбивство голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляється у вироку суду на сайті судового реєстру.

Угоду між прокурором і обвинуваченим було укладено 11 червня. Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті замовника замаху, яким начебто є ексзаступник глави Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. Потерпілий Наумов дав свою письмову згоду.

Суд призначив Расюку узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

До набуття вироком законної сили Расюку вже змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання, звільнивши з-під варти і зобов’язавши прибувати за кожною вимогою суду.

Расюка визнано винуватим за ч. 1 ст. 14 ч. 4 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 348 (готування до співучасті в посяганні на життя правоохоронця), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов Нескоромного, на яких той прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

29 січня Расюк підтвердив, що замовником замаху на Наумова був Нескоромний.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.