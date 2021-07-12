Законопроєкт про медичний канабіс готовий до першого читання, - Арахамія

Законопроєкт про медичний канабіс готовий для прийняття у першому читанні. До другого читання необхідні додаткові консультації з правоохоронними органами.

Про це на брифінгу заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Я послухав аргументи "за" та "проти" на фракції. Поки треба вивчити матчастину. Дійсно, є багато аргументів "за", бо в країні є велика кількість людей, які мають онкозахворювання у важкій формі. Багато з них, на жаль, отримують наркотичну залежність від опіатів. А канабіноїди, як кажуть експерти, не викликають таку залежність. Є знеболювальними та альтернативними. Такими, що з таким же ефектом полегшують страждання людей... Це хороший аргумент «за». Другий хороший аргумент, що це велика експортна індустрія, медичні препарати. У нас аграрна країна, що не перешкоджає, у на немає якихось «скреп» для виробництва", — заявив він.

Арахамія долав, що на фракції лунали аргументи «проти» прийняття законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

"Це в першу чергу, так люди говорять, що це наркотична речовина... Хоча в законі дуже жорстко регламентований обіг наркотиків. Він набагато жорсткіший... Тому, можливо, такі ризики не страшні... Хоча побоювання можуть бути. Тому будемо ще спілкуватися з правоохоронними органами, представниками щодо ризиків, які вони бачать. Але в цілому законопроєкт до першого читання готовий. Тому з великою вірогідністю я буду його підтримувати у першому читанні. Та дивитися як між першим та другим читанням. Як колектив авторів відпрацює все. Щоб не дозволити вирощувати це нелегально. Не поширювати продукцію для розважальних цілей".

Нагадаємо, у Верховній Раді 2 червня зареєстрували законопроєкт про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Депутати пропонують легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом.

У випадку ухвалення законопроєкту українські пацієнти отримають доступ до лікування канабісом, що полегшує перебіг складних захворювань, а науковці та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами.